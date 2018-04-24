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Британские флаги на фасаде здания в Великобритании

Великобритания ответила России по "делу Скрипалей"

© Flickr / Elliott Brown
В мире
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Сейчас специалисты представительства при Организации по запрещению химического оружия изучают материалы дела.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Утром во вторник постоянное представительство Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получило от Лондона ответы на вопросы по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. Об этом передает телеканал Russia Today.

По словам сотрудников постпредства, на анализ документов понадобится время, сейчас они занимаются их изучением.

Список вопросов по поводу отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Россия передала Великобритании в середине апреля.

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Напомним, что Сергея и Юлию Скрипаль нашли отравленными в начале марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, которое на Западе называют "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Ситуация вызвала большой международный скандал.

Теги:
газ "Новичок", россия, Великобритания, ОЗХО, Лондон, Москва, Международная политика



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