Великобритания ответила России по "делу Скрипалей"

Сейчас специалисты представительства при Организации по запрещению химического оружия изучают материалы дела.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Утром во вторник постоянное представительство Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получило от Лондона ответы на вопросы по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. Об этом передает телеканал Russia Today.

По словам сотрудников постпредства, на анализ документов понадобится время, сейчас они занимаются их изучением.

Список вопросов по поводу отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Россия передала Великобритании в середине апреля.

Напомним, что Сергея и Юлию Скрипаль нашли отравленными в начале марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, которое на Западе называют "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Ситуация вызвала большой международный скандал.