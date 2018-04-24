"Площадку" и "город" в России сделают единым экзаменом для водителей

Сейчас экзамен на права сдается в два этапа, законодатели планируют объединить их, чтобы исключить дублирование.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Госавтоинспекция готовится объединить две части практического экзамена на вождение в одну, сообщил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

"Мы готовим ряд изменений. Сейчас практическая часть экзамена разбита на два этапа — площадка (автодром) и так называемый город. Мы предусматриваем объединение их в единый практический экзамен, который позволит нам видеть уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных условиях", — сказал Черников.

При этом, по его словам, речь не идет о том, чтобы "вообще исключить получение навыков вождения на площадке", пишет РИА Новости.

"Какой смысл инспектору находиться на площадке, когда кандидаты в водители все равно проходят в самой автошколе внутренний экзамен? Чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке, вводится объединенный экзамен, в который будут обязательно включены элементы площадки. Думаю, это позволит получить на выходе более грамотного водителя и минимизировать аварийность", — отметил он.

В Узбекистане ранее подготовкой водителей занималась единственная компания "Автотест" в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей.

Теперь с 1 июня 2018 года этой деятельностью смогут заниматься как государственные, так и частные автошколы, имеющие необходимые лицензии и сертификаты. В стране вводится новый порядок, согласно которому водители, управляющие автотранспортными средствами, принадлежащими юридическим лицам, должны проходить курсы повышения квалификации один раз в два года.

© Sputnik / Алексей Филиппов Заменой старых водительских прав займутся специальные центры госуслуг

Кроме того, повышение квалификации в обязательном порядке будут проходить лица, лишенные права управления автотранспортными средствами. При этом сначала они должны отбыть полный срок административного взыскания, затем пройти переподготовку и сдать теоретические и практические экзамены для восстановления водительского удостоверения.

Уже с 1 июля 2018 года в Узбекистане появится административная ответственность за езду на авто без сертификата о прохождении курсов повышения квалификации, поэтому обучение становится жизненно важной необходимостью для тех, кто постоянно находится за рулем авто, принадлежащих юрлицам.