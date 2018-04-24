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Перевернутая машина

Девушка-самоубийца в Казахстане едва не покалечила троих человек

CC0 / pixabay
В мире
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19801

Казахстанка решила покончить с собой в момент, когда помимо нее в автомобиле находились еще трое пассажиров.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Инцидент произошел 20 апреля в Акмолинской области, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на правоохранительные органы.

Молодая девушка, находясь на переднем пассажирском сиденье в минивэне, решила покончить жизнь самоубийством и резко дернула руль автомобиля на себя.

В результате авто перевернулось и оказалось в кювете.

"24-летняя жительница Кокшетау доставлена в полицию. Она пояснила, что таким образом хотела покончить жизнь самоубийством. В настоящее время она находится в больнице. По предварительному заключению специалистов, ее психическое состояние стабильное", — говорится в сообщении.

Один из широко распространенных способов самоубийства – прыжок с высоты
© Foto: Prokazan.ru
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Отметим, что в салоне Kia Sorento кроме водителя находились еще трое пассажиров, ехавших из Астаны в Кокшетау.

В ДВД рассказали, что в результате ДТП одна из пассажиров — 70-летняя женщина — получила различные повреждения и была доставлена в центральную районную больницу.

Решение о возбуждении уголовного или административного производства будет принято после заключения судебно-медицинской экспертизы и определения степени тяжести вреда здоровью, причиненного пострадавшей.

Теги:
Казахстан, Общество



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