Узбекистан договорился с КНР о торгово-экономическом сотрудничестве

Делегация республики посетила промышленный город Чунцин и встретилась с мэром.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. С 17 по 20 апреля в китайском городе Чунцин прошел торгово-экономический форум с участием делегации Узбекистана во главе с хокимом Гуломжоном Ибрагимовым. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Республики Узбекистан в Китайской Народной Республике.

Представители делегации встретились с мэром города Тан Лянчжи и обсудили ряд важных для сотрудничества вопросов, среди которых расширение и укрепление торгово-экономических, инвестиционных, культурных, образовательных и туристических связей.

В форуме приняли участие свыше 100 ведущих предприятий провинции — химических, сельскохозяйственных, текстильных, пищевых, строительных. По итогам узбекская сторона подписала меморандумы с рядом компаний.