ЮНЕСКО проводит посвященный Шелковому пути фотоконкурс

С апреля по июль молодые люди со всего мира смогут представить работы, посвященные трансконтинентальному маршруту.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В апреле ЮНЕСКО запустило фотоконкурс "Шелковый путь глазами молодежи". До 10 июля молодые люди от 14 до 25 лет смогут прислать работы на тему, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Участники представят фотографии разных жанров — пейзажи, исторические памятники, портреты людей разных национальностей и культурных традиций. Каждый может подать на конкурс до 20 фотографией.

Для этого всех желающих просят зарегистрироваться на сайте unescosilkroadphotocontest.org. Фотографии должны иметь высокое разрешение и не могут содержать личную информацию. Возможна небольшая обработка в графическом редакторе. Победителей объявят в двух номинациях — от 14 до 17 лет и от 18 до 25 лет.

В начале апреля в Московской Соборной мечете прошла конференция " Оазисы Шелкового пути. Традиции духовных связей: исторические и современные аспекты". Представители Совета муфтиев России и ученые обсудили влияние Шелкового пути на культуру Узбекистана.

В Средние века Великим Шелковым путем называли караванную дорогу, связывавшую Восточную Азию со Средиземноморьем. Она соединяла основные торговые точки регионов. "Золотым веком" Шелкового пути считают IV-IX века. Название связано с особым значением шелка для развивающейся экономики в тот период.