Представители стран СНГ возложили венки в мемориалу "Дух Эльбы"

В торжественной церемонии по случаю 73-й годовщины исторической встречи советских и американских войск в 1945 году приняли участие представители дипмиссий стран СНГ, в том числе Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. США и Россия могут заниматься "общим делом", несмотря на сложности в отношениях, считает замгоссекретаря США Томас Шеннон.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Чачия: празднование 9 Мая помогает стереть обиды между странами СНГ

"Несмотря на текущие сложности в наших отношениях, я надеюсь, что американцы и русские могут заниматься "общим делом" в вопросах, представляющих взаимную пользу", — заявил Шеннон на торжественной церемонии возложения венков к мемориалу "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном.

Он отметил, что отношения между странами ведут свое начало "с первых дней нашей республики", имея в виду образование США в конце XVIII века, передает РИА Новости.

"Мы (США) остаемся привержены поиску путей, чтобы объединять народы Америки и России и открывать то общее, что есть между нами", — добавил дипломат.

© Ruptly . Российские и американские военные возложили венки в День Эльбы

В торжественной церемонии, приуроченной к 73-й годовщине исторической встречи советских и американских войск в 1945 году, также приняли участие посол России в США Анатолий Антонов, представители дипмиссий Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана, а также ветераны Второй Мировой войны. Среди них был и участник встречи на Эльбе Анатолий Белоусович.

Встреча на Эльбе, состоявшаяся 25 апреля 1945 году у немецкого города Торгау, стала одним из финальных этапов Второй Мировой войны, который предшествовал окончательной победе СССР, США, Великобритании, Франции и их союзников над нацисткой Германией.