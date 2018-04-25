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Председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Пушков

Пушков: Совету Европы стоит задуматься о налаживании отношений с РФ

© Sputnik / Владимир Федоренко
В мире
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ПАСЕ надо не множить резолюции, а думать, как вернуть Россию, считает парламентарий.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Член Совета Федерации России Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал требование Совета Европы платить взносы в бюджет организации.

По его словам, ПАСЕ надо не множить резолюции, а думать, как вернуть Россию, так как в ином случае она рискует лишиться не только денег, но и российской поддержки в принципе.

Ранее генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд пригрозил России применить меры, если страна не выплатит взносы. Он также назвал существующую ситуацию неприемлемой.

Отношения между Российской Федерацией и Советом Европы стали более напряженными на фоне присоединения к РФ Крыма в 2014 года. В прошлом году Россия предложила приостановить выплаты в бюджет ПАСЕ до полного восстановления прав в Парламентской ассамблее.

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