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Флаги Кыргызстана и Узбекистана

Окна и двери произведут на узбекско-кыргызском заводе

© Правительство Кыргызской республики
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На этой неделе в административном центре состоялась церемония открытия нового предприятия.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В городе Ош в Кыргызстане на этой неделе открыли новое узбекско-кыргызское предприятие по производству металлопластиковых окон и дверей Imzo, сообщает информационное агентство "Жахон".

"В рамках намеченных программ сотрудничества будет продолжена работа по открытию совместных предприятий в интересах народов Кыргызстана и Узбекистана. Простые люди нашей страны очень рады и с большой надеждой говорят о политике президента Шавката Мирзиёева в отношении соседей", — заявил на церемонии мэр города Айтмамат Кадырбаев.

Рукопожатие
CC0 / pixabay
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По его словам, масштабные изменения в разных сферах жизни Узбекистана положительно сказываются на развитии узбекско-кыргызских отношений и совместных проектах.

На предприятии создано более 70 рабочих мест и открыты две производственные линии.

Отношения Ташкента и Бишкека активизировались после почти десятилетия заметного охлаждения. Разногласия были связаны с неопределенностью линии государственной границы после распада СССР. Однако в 2017 году стороны подписали промежуточный договор, впервые в истории очерчивающий около 85% границы. С этого момента лидеры двух стран успели провести несколько визитов на высшем уровне, подписали прорывные соглашения по экономическому сотрудничеству.

Теги:
завод, Кыргызстан, Узбекистан, Киргизия, Мебельное производство



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