Узбекистан поднялся на четыре позиции в рейтинге свободы слова

В этом году страна заняла 165-ю строчку списка, обогнав Туркменистан, который находится на 178-й позиции.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" опубликовала очередной ежегодный рейтинг свободы слова и печати Press Freedom Index 2018. В этот раз Узбекистан сумел подняться на четыре позиции — со 169-й на 165-ю строчку списка.

В Центрально-Азиатском регионе страна обогнала только Туркменистан, который расположился на 178-й позиции, однако 166-179-ю строки занимают ряд стран Африки, Латинской Америки и Дальнего Востока, среди которых Йемен, Сомали, Куба, Япония, Экваториальная Гвинея. Наиболее недружелюбной к журналистам эксперты посчитали Северную Корею, она заняла последнюю, 180-ю строчку.

Всемирный индекс свободы прессы составляют с 2001 года, он направлен на изучение политических процессов в мире. Девиз проекта звучит так: "Не ждите, пока останетесь без новостей, прежде чем начать защищать их!". При составлении рейтинга специалисты ориентируются на уровень злоупотребления и плюрализм прессы того или иного государства, внешнюю и внутреннюю цензуру и законы о СМИ.