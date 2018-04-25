РЭЦ может профинансировать строительство АЭС в Узбекистане

В качестве основной цели специалисты центра рассматривают экспорт товаров и услуг, а атомную энергию можно назвать достаточно высокотехнологичным продуктом.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. "Российский экспортный центр" обсуждает с правительством Узбекистана возможность выделения средств на финансирование строительства атомной электростанции, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на главу представительства РЭЦ в Узбекистане Дмитрия Прохоренко.

"Этот вопрос обсуждается (о финансировании строительства АЭС. — Прим. редакции). Наша задача — поддерживать экспорт товаров и услуг, в частности, высокотехнологичный экспорт. Это один из приоритетов, которые нам поставило правительство. Мы, конечно же, будем рассматривать возможность финансирования через нас строительства АЭС, как достаточно интересного и приоритетного проекта", — рассказал Прохоренко Sputnik в кулуарах первой промышленной выставки Expo-Russia Uzbekistan 2018.

Отметим, что президент Узбекистана в середине прошлой недели в ходе открытия Кандымского газоперерабатывающего комплекса заявил, что соглашение о строительстве первой в регионе атомной электростанции будет подписано с РФ до конца этого года.

© Sputnik / Первенцев Россия профинансирует строительство металлургического завода в Ташкенте

Российская сторона предлагает построить в Узбекистане станцию из двух современных блоков поколения "3+" ВВЭР-1200. Проект по строительству похожей станции, которую "Росатом" возводит в Бангладеш, оценивается примерно в 13 миллиардов долларов, из которых 11,3 миллиарда предоставлены Россией в качестве государственного экспортного кредита.

При этом Россия готова предложить Узбекистану несколько вариантов финансирования проекта, в том числе на условиях государственного кредита, по схеме заемных денег с рынка, инвестирования собственных средств, а также на условиях BOO — Build-Own-Operate (Строй-Владей-Эксплуатируй).

В конце прошлого года между правительствами Узбекистана и России было заключено Соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

С российской стороны документ подписан генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым, от имени правительства Узбекистана — заместителем премьер-министра Нодиром Отажоновым. Соглашение предполагает формирование совместных рабочих групп для выполнения конкретных проектов и научных исследований, а также обмен экспертами, организацию семинаров и симпозиумов.

Среди перспективных направлений двустороннего сотрудничества — подготовка кадров для атомной энергетики Узбекистана, строительство АЭС и исследовательских реакторов, разведка и разработка урановых месторождений, рекультивация урановых хвостохранилищ, производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, другие научные и фундаментальные исследования.