Из-за акций протеста на улицы Еревана ввели спецтехнику

Правоохранительные службы Армении намерены принимать все необходимые меры по охране общественного порядка.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В среду полиция Армении ввела в центр Еревана силы и спецтехнику из-за очередной акции протеста, сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря полиции Ашота Агароняна, правоохранительные органы принимают и будут принимать все необходимые меры для охраны общественного порядка.

При этом оппозиция требует "безоговорочной капитуляции" правящей Республиканской партии Армении. Еще одно требование протестантов под предводительством Никола Пашиняна — избрание президентом страны кандидатом от народа. Они настаивают на формировании временного правительства и внеочередных выборах.

Акции против избрания главой Армении экс-президента Сержа Саргсяна начались в середине апреля. Его обвиняют в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации. 17 апреля представители оппозиции объявили о начале "бархатной революции". 23 апреля Саргсян подал в отставку.