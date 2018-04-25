Узбекские фермеры представили фрукты и овощи российским покупателям

В Москве прошла дегустация продукции из республики, организатором мероприятия выступило Восточно-Европейское представительство UzAgro.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Восточно-Европейское представительство UzAgro в Москве организовало дегустацию узбекских фруктов и овощей, сообщает пресс-служба российского представительства компании "Узбекозиковкатхолдинг".

"Узбекский продукт знают на мировом пищевом рынке, он занимает верхние позиции по экспорту черешни, абрикосов, хурмы и многого другого, а бренд «UzAgro» — теперь лицо узбекской плодоовощной продукции", — заявили в холдинге.

Среди приглашенных на мероприятие — представители компаний "Даниловский рынок" и "Счастливый малыш". Кроме овощей и фруктов, гости попробовали различные джемы и сухофрукты, кондитерские изделия и минеральную воду.

С этого года национальный аграрный бренд UzAgro становится гарантом качества продукции из Узбекистана на российских прилавках. Логотип холдинга украсит упаковку экспортной продукции.