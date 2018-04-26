Генштаб РФ изучает сбитые в Сирии "умные" американские ракеты

Речь идет об аппаратах морского базирования "Томогавк" и крылатых ракетах воздушного базирования из Англии и Франции.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Москве изучают сбитые над Сирией "умные" американские ракеты, сообщает в четверг утром "РИА Новости".

Генштаб показал журналистам обломки аппаратов, выпущенных в Сирии западной коалицией. Речь идет не только об американских ракетах морского базирования "Томагавк", но и о крылатых ракетах воздушного базирования английского и французского производства SCALP и Storm Shadow.

По данным специалистов, хорошее состояние элементов говорит о воздействии на крылатые ракеты средств противовоздушной обороны. Также наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО.

В ночь с 13 на 14 апреля военные силы стран коалиции — США, Великобритании и Франции — нанесли ракетный удар по Сирии. По мнению Запада, на разгромленных объектах размещают производства химического оружия. В результате удара никто не погиб.