Страны СНГ создали общую базу осужденных за терроризм и экстремизм

Списки единой базы граждан, осужденных и разыскиваемых в СНГ за преступления террористической и экстремистской направленности, обновляются один раз в три месяца.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Антитеррористический центр государств-участников СНГ уже создал единую базу граждан, осужденных и разыскиваемых за преступления террористической и экстремистской направленности, она обновляется раз в три месяца, сообщила председатель Научно-консультативного совета Антитеррористического центра Марианна Кочубей.

Она пояснила, что поддержка в актуальном состоянии этой базы данных, где учитываются граждане государств-участников СНГ, которые совершали преступления террористического и экстремистского характера, является одной из главных задач межгосударственной организации.

"Единая база лиц, которые разыскиваются, уже существует. После того как активизировалась деятельность целого ряда международных террористических организаций и произошел "ребрендинг" целого ряда террористических структур, мы стали уделять этой работе еще больше внимания. Мы обновляем списки разыскиваемых один раз в три месяца. Это высокая частота", — рассказала Кочубей.

В Новосибирске в четверг проходит расширенное заседание Научно-консультативного совета Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств по теме "О мерах по недопущению склонения к террористической и экстремистской деятельности лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы".

Ранее сообщалось, что секретарь Совбеза Казахстана Нурлан Ермекбаев призвал участников международного форума по безопасности в Сочи поддержать инициативы страны о создании глобальной антитеррористической коалиции, пишет Sputnik Таджикистан.

По информации пресс-службы, в ходе встречи, организованной Советом безопасности России, была отмечена важность наращивания участия всех государств мира в международных усилиях по борьбе с терроризмом.

"Секретарь Совбеза Казахстана предложил участникам 9-й международной встречи активно поддержать инициативы главы нашего государства по созданию глобальной антитеррористической сети (коалиции), а также по формированию единого перечня террористических организаций", — говорится в сообщении пресс-службы.

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Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за вербовку террористов вплоть до пожизненного заключения.

Также в Уголовный кодекс РФ вводится понятие "пропаганда терроризма". Документ ужесточает ответственность за финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных соответствующими статьями УК РФ, а также за вооружение или подготовку лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений.