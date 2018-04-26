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Министр внешней торговли обсудил с послом Казахстана предстоящий форум

CC0 / pixabay
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Жамшид Ходжаев и Ерик Утембаев договорились проводить регулярные встречи и консультации.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Глава Министерства внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев провел встречу с послом Республики Казахстан Ериком Утембаевым, они обсудили подготовку к узбекско-казахстанскому форуму, который намечен на вторую половину 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Минвнешторга.

Для более эффективной подготовки представители двух стран договорились проводить регулярные консультации и встречи, а также обменялись предложениями по развитию двустороннего сотрудничества на межрегиональном уровне.

Кроме того, Ходжаев и Утембаев решили заняться привлечением казахстанских логистических компаний к использованию хабов Узбекистана. Это сможет помочь Казахстану выйти на рынки в южном и восточном направлениях и увеличить объемы транзитных перевозок через Узбекистан.

Еще одно предложение казахской стороны — создание совместных текстильных предприятий, в том числе в рамках международного сотрудничества.

Теги:
форум, Министерство внешней торговли Узбекистана, Казахстан, Узбекистан, Макроэкономика



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