Министр внешней торговли обсудил с послом Казахстана предстоящий форум

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Глава Министерства внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев провел встречу с послом Республики Казахстан Ериком Утембаевым, они обсудили подготовку к узбекско-казахстанскому форуму, который намечен на вторую половину 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Минвнешторга.

Для более эффективной подготовки представители двух стран договорились проводить регулярные консультации и встречи, а также обменялись предложениями по развитию двустороннего сотрудничества на межрегиональном уровне.

Кроме того, Ходжаев и Утембаев решили заняться привлечением казахстанских логистических компаний к использованию хабов Узбекистана. Это сможет помочь Казахстану выйти на рынки в южном и восточном направлениях и увеличить объемы транзитных перевозок через Узбекистан.

Еще одно предложение казахской стороны — создание совместных текстильных предприятий, в том числе в рамках международного сотрудничества.