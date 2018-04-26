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Участница акции протеста сторонников оппозиции в Ереване

Выборы премьера в Армении назначили на 1 мая

© Sputnik / Asatur Yesayants
В мире
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Оппозиционные силы пока не решили, будут ли участвовать в специальном заседании парламента.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Выборы премьер-министра в Армении пройдут 1 мая, оппозиция пока не решила, готова ли участвовать в спецзаседании парламента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера протестной акции Николу Пашиняна.

По его словам, представители оппозиции объявят о решении по спецзаседанию позже, пока главное — обеспечить порядок на улицах. Пашинян призвал своих сторонников останавливать машины без номеров и заставлять водителей их ставить.

На прошлой неделе, 13 апреля, в Армении началась "бархатная революция" — многочисленные выступления против экс-президента страны Сержа Саргсяна, который позднее был избран премьер-министром. Двадцать третьего апреля Саргсян подал в отставку, а уличные пикеты продолжились. Накануне сообщалось о введении сил в центр Еревана.

 

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Теги:
премьер, оппозиция, революция, Армения, Политический кризис



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