Выборы премьера в Армении назначили на 1 мая

Оппозиционные силы пока не решили, будут ли участвовать в специальном заседании парламента.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Выборы премьер-министра в Армении пройдут 1 мая, оппозиция пока не решила, готова ли участвовать в спецзаседании парламента. Об этом сообщает . Выборы премьер-министра в Армении пройдут 1 мая, оппозиция пока не решила, готова ли участвовать в спецзаседании парламента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера протестной акции Николу Пашиняна.





По его словам, представители оппозиции объявят о решении по спецзаседанию позже, пока главное — обеспечить порядок на улицах. Пашинян призвал своих сторонников останавливать машины без номеров и заставлять водителей их ставить.

На прошлой неделе, 13 апреля, в Армении началась "бархатная революция" — многочисленные выступления против экс-президента страны Сержа Саргсяна, который позднее был избран премьер-министром. Двадцать третьего апреля Саргсян подал в отставку, а уличные пикеты продолжились. Накануне сообщалось о введении сил в центр Еревана.