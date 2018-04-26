Национальный День детей отметят в Узбекско-японском центре в Ташкенте

Праздник пройдет 7 мая, детей от 6 до 15 лет научат мастерить игрушки-оригами под руководством волонтера.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Узбекско-японском центре в Ташкенте 7 мая отметят японский праздник — День детей. Об этом . В Узбекско-японском центре в Ташкенте 7 мая отметят японский праздник — День детей. Об этом на сайте организации сообщает пресс-служба.





Детей от 6 до 15 лет научат делать игрушки-оригами под руководством волонтера, госпожи Нана Мураяма. Также они примут участие в традиционных японских играх. Мероприятие пройдет с 14:30 до 16:00, вход бесплатный, требуется предварительная регистрация.





День детей, или праздник Кодомо-но хи, ежегодно отмечается в Японии в начале мая. Он считается частью Золотой недели и получил статус национального в 1948 году. В этот день в Стране восходящего солнца принято вывешивать перед домами на шестах коинобори — разноцветные флаги в форме карпов, их количество зависит от числа в семье мальчиков. День детей отмечают всей семьей, принято исполнять традиционные песни.





Узбекско-японский центр работает в Ташкенте с 2000 года. Цель организации — углубление взаимопонимания и развитие дружественных связей между двумя странами.

