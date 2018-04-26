Миссия МВФ начала работу в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. На этой неделе в Республике Узбекистан начала свою деятельность миссия Международного валютного фонда (МВФ), сообщает портал "Uzbekistan Today".
Специалисты международного уровня помогут узбекским ведомствам подготовить метаданные по категориям показателей, опубликованных в Национальной странице сводных данных. Деятельность ведется в рамках расширенной Общей системы распространения данных.
Также представители миссии встретятся с руководством Центрального банка и Министерства финансов Узбекистана.
В 2018 году прогнозируемый рост ВВП должен составить 5,9% против 5,5% в прошлом году.