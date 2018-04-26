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Миссия МВФ начала работу в Узбекистане

© REUTERS / Yuri Gripas
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Специалисты помогут подготовить метаданные по показателям Национальной страницы сводных данных.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. На этой неделе в Республике Узбекистан начала свою деятельность миссия Международного валютного фонда (МВФ), сообщает портал "Uzbekistan Today".

Специалисты международного уровня помогут узбекским ведомствам подготовить метаданные по категориям показателей, опубликованных в Национальной странице сводных данных. Деятельность ведется в рамках расширенной Общей системы распространения данных.

Также представители миссии встретятся с руководством Центрального банка и Министерства финансов Узбекистана.

Международный валютный фонд
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Узбекская экономика станет прозрачней для МВФ
В конце 2017 года президент Шавкат Мирзиёев заявил о намерении привести статистические показатели экономического развития страны в соответствии с мировыми стандартами. Многие предыдущие отчеты он назвал "художественными произведениями".

В 2018 году прогнозируемый рост ВВП должен составить 5,9% против 5,5% в прошлом году.

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Теги:
Министерство финансов Узбекистана, Узбекистан, Экономические организации



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