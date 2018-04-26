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Прокуратура Швеции просит пожизненного заключения для Акилова

© Flickr/ Jakob Hürner
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Тема:
Наезд грузовика на людей в Стокгольме (29)
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Как пояснили в прокуратуре, пожизненное заключение в Швеции - минимум 18 лет, по истечении которых осужденный может просить суд изменить наказание и ограничить срок заключения.

ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. Прокуратура Швеции просит пожизненного заключения для гражданина Узбекистана Рахмата Акилова, обвиняемого в совершении теракта в Стокгольме в апреле прошлого года, в результате которого погибли пять человек, прямая трансляция из зала суда велась на Радио Швеции SR.

"Другое наказание, чем пожизненное лишение свободы, исключено. Акилов представляет риск для общественной безопасности и будет являться таковым даже в будущем и до тех пор, пока он будет придерживаться тех взглядов, которые у него сейчас", — сказал прокурор Ханс Ирман, выступая в четверг в суде с заключительным словом.

ЧП в Стокгольме, где грузовик въехал в толпу людей
© REUTERS / /Per Haljestam
Обвиняемый в теракте Рахмат Акилов признался в убийстве людей в Стокгольме
По его словам, Рахмат Акилов хотел уехать в Сирию, чтобы воевать на стороне ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство").

"Эти планы не удались. Вместо этого он последовал глобальным призывам сеять страх там, где он находится. В случае с Акиловым этим местом стала Швеция, которую он счел группой поддержки НАТО с их усилиями против ИГ", — сказал прокурор.

Во время своего выступления он также сказал, что после пожизненного заключения обвиняемого следует выслать с пожизненным запретом на возвращение в Швецию.

Полицейские микроавтобусы в Стокгольме
Jonathan NACKSTRAND / AFP
Суд Швеции рассмотрит дело о теракте, в котором обвиняют узбекистанца
Как пояснили в прокуратуре, пожизненное заключение в Швеции — минимум 18 лет, по истечении которых осужденный может просить суд изменить наказание и ограничить срок заключения. При этом минимальный срок заключения может быть и более продолжительным – в зависимости от тяжести преступления.

Суд по делу о теракте начался 13 февраля и закончится 2 мая. Сегодня, 26 апреля, и второго мая запланированы заключительные выступления обвинения и защиты. Приговор ожидается во второй половине июня.

Седьмого апреля 2017 года во второй половине дня грузовик наехал на людей на одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма Дроттнинггатан. Проехав более 500 метров, он врезался в здание торгового центра Åhlens. Погибли пять человек, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти признали произошедшее терактом. Главным подозреваемым является гражданин Узбекистана 40-летний Акилов, он был задержан в день преступления и с тех пор находится под стражей.

Полиция Швеции
© AFP 2018 / JANERIK HENRIKSSON / TT NEWS AGENCY
Прокуратура Швеции: Акилов должен быть выслан из страны
Акилов сразу же после задержания признался в совершении теракта и все время сотрудничал со следствием. Прокуратура Швеции официально предъявила Акилову обвинение в начале февраля. По данным прокуратуры, Акилов готовился к преступлению. В угнанном грузовике находилось принесенное им взрывное устройство, которое он попытался привести в действие и которое сработало лишь частично. Ведомство отмечает также, что Акилов, планируя свое преступление, предполагал совершить его от имени террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Сама ИГ не взяла на себя теракт в Стокгольме. Об Акилове известно, что он просил убежища в Швеции в 2014 году, но ему отказали.

Тема:
Наезд грузовика на людей в Стокгольме (29)
Теги:
суд, прокуратура, Рахмат Акилов, Швеция, Узбекистан



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