Президенты Северной и Южной Кореи провели первый раунд переговоров

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Историческая встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась в южной части демилитаризованной зоны в пункте переговоров Пханмунджом, пишет РИА Новости.
В ходе третьего корейского саммита лидеры двух страны планируют обсудить вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.
Корейская война 1950-1953 года завершилась подписанием соглашения о перемирии, а договора о мире пока так и нет. Пханмунджом уже 65 лет олицетворяет противостояние в Корее.