Президенты Северной и Южной Кореи провели первый раунд переговоров

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Историческая встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась в южной части демилитаризованной зоны в пункте переговоров Пханмунджом, пишет РИА Новости.

В ходе третьего корейского саммита лидеры двух страны планируют обсудить вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

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Лидеры двух стран Корейского полуострова встретили друг друга улыбками. Ким Чен Ын спустился по каменным ступеням из павильона "Тхонильгак" на северной стороне и подошел к военно-демаркационной линии — символическому бетонному барьеру между бараками, где ранее заседали военные комиссии по перемирию в Корее.

Корейская война 1950-1953 года завершилась подписанием соглашения о перемирии, а договора о мире пока так и нет. Пханмунджом уже 65 лет олицетворяет противостояние в Корее.