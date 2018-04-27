Главы КНДР и Южной Кореи обсудили железнодорожное сообщение

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В пограничном пункте Пханмунджом прошел первый раунд исторических переговоров между лидерами КНДР и Южной Кореи, сообщает РИА Новости.
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин предложили создать скоростное железнодорожное сообщение между странами, в течение дня они планируют обсудить улучшение отношений между Севером и Югом, перспективы соединения и возможность мира.
Предпосылки конфликта Корейской Народной Демократической Республики и Южной Кореи появились в начале XX века. В результате русско-японской войны 1904-1905 года Корейский полуостров оказался во власти Японии. После Второй мировой войны сформировались два независимых государства — Южная Корея, ориентированная на сотрудничество с США и Западом, и прокоммунистическая Северная Корея. В наше время ситуация на Корейском полуострове обострилась после серии ракетных пусков и ядерного испытания КНДР в 2017 году.