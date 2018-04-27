Главы КНДР и Южной Кореи обсудили железнодорожное сообщение

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В пограничном пункте Пханмунджом прошел первый раунд исторических переговоров между лидерами КНДР и Южной Кореи, сообщает РИА Новости.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин предложили создать скоростное железнодорожное сообщение между странами, в течение дня они планируют обсудить улучшение отношений между Севером и Югом, перспективы соединения и возможность мира.

Jung Yeon-je / AFP СМИ: глава КНДР Ким Чен Ын хочет заключить мирный договор с США

Они встретились на демаркационной линии, поприветствовали друг друга и пожали друг другу руки. Затем Ким Чен Ын перешел через разделительную линию на границе двух государств. Он стал первым лидером КНДР, который оказался на Юге.

Предпосылки конфликта Корейской Народной Демократической Республики и Южной Кореи появились в начале XX века. В результате русско-японской войны 1904-1905 года Корейский полуостров оказался во власти Японии. После Второй мировой войны сформировались два независимых государства — Южная Корея, ориентированная на сотрудничество с США и Западом, и прокоммунистическая Северная Корея. В наше время ситуация на Корейском полуострове обострилась после серии ракетных пусков и ядерного испытания КНДР в 2017 году.