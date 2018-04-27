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Шествие протестующих на улице Амиряна (25 апреля 2018). Ереван

Врио премьера Армении Карапетян отказался от диалога с оппозицией

© Sputnik / Asatur Yesayants
В мире
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Он считает, что переговоры, в которых одна сторона диктует повестку, а другая не может ее представить, можно считать бесперспективными.

ТАШКЕНТ — 27 апр, Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян отказался вступать в переговоры с главой оппозиции Николом Пашиняном, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы кабмина страны Арам Араратян.

Как указано в сообщении, Карапетян считает, что переговоры, в которых одна сторона диктует повестку, а вторая не может ее представить, не могут быть перспективными.

Кроме того, Пашинян потребовал провести переговоры перед камерами, а это, как заявляет врио премьера, не свидетельствует о стремлении к конструктивному диалогу.

С середины апреля в Армении продолжаются протесты против действующего правительства. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции", а 23 апреля вновь избранный премьер-министр Серж Саргсян подал в отставку. Выборы главы кабмина назначили на 1 мая.

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Теги:
правительство, оппозиция, революция, Армения, Политический кризис



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