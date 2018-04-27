У Кремля нет техэкспертизы для оценки, как Роскомнадзор блокирует Telegram

Некоторые IP-адреса "ВКонтакте", "Яндекса", Twitter, Facebook и "Одноклассников" попали в реест запрещенных сайтов, попытка заблокировать Telegram неожиданно ударила по всему рунету.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Для оценки действий Роскомнадзора по блокировке Telegram необходима техническая экспертиза, в Кремле ей не обладают, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Газета "Коммерсант" в пятницу написала, что Роскомнадзор внес несколько IP-адресов "ВКонтакте", "Яндекса", Twitter, Facebook и "Одноклассников" в реестр запрещенных сайтов. В списке также оказались некоторые IP-адреса Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet. Роскомнадзор пояснил, что попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы систем, сейчас ресурсы свободны от блокировки.

В "Яндексе" позднее заявили, что попытка заблокировать Telegram неожиданно ударила "по всему рунету", а "самым опасным последствием блокировок" назвали "несвободу и отсутствие выбора для пользователей".

© Sputnik / Сергей Гунеев Песков: не стоит иронизировать над проблемой блокировки Telegram

"Чтобы соглашаться или не соглашаться с подобными заявлениями, нужно обладать необходимой технической экспертизой. Разумеется, администрация президента не может этой экспертизой обладать", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, согласны ли с таким тезисом в Кремле и не считают ли, что действия ведомства идут вразрез с интересами российских пользователей.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.