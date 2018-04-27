КНДР и Южная Корея достигли ряда договоренностей о ненападении

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Лидеры Южной и Северной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын в результате саммита достигли договоренности, направленные на установление мира на Корейском полуострове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на декларацию по итогам саммита.

Речь идет о поэтапном сокращении, неприменении вооруженных сил, прекращении военных действий и решении ряда военных вопросов. В мае Юг и Север также проведут переговоры по военной линии с участием министров обороны.

Как отмечается в декларации, стороны приложат все усилия для снижения военной напряженности на территории Корейского полуострова. Совместными усилиями они намерены сократить любую угрозу войны.

Ранее сообщалось о предложении южнокорейского лидера по соединению железных дорог между странами. Днем Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали Пханмунчжомскую декларацию о ненападении.