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Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин

КНДР и Южная Корея достигли ряда договоренностей о ненападении

© REUTERS
В мире
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Речь идет о поэтапном сокращении вооружений, неприменении вооруженных сил и принципиальном прекращении враждебных действий.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Лидеры Южной и Северной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын в результате саммита достигли договоренности, направленные на установление мира на Корейском полуострове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на декларацию по итогам саммита.

Речь идет о поэтапном сокращении, неприменении вооруженных сил, прекращении военных действий и решении ряда военных вопросов. В мае Юг и Север также проведут переговоры по военной линии с участием министров обороны.

Как отмечается в декларации, стороны приложат все усилия для снижения военной напряженности на территории Корейского полуострова. Совместными усилиями они намерены сократить любую угрозу войны.

Ранее сообщалось о предложении южнокорейского лидера по соединению железных дорог между странами. Днем Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали Пханмунчжомскую декларацию о ненападении.

Теги:
мир, ВС, саммит, Южная Корея, Международная политика



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