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Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором

Первый иск из-за блокировки Telegram поступил в Арбитражный суд Москвы

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В мире
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Владелец инвестиционной компании Александр Вихарев потребовал у российского ведомства пять миллионов рублей ущерба.

В Арбитражный суд Москвы в пятницу поступил первый иск из-за блокировки мессенджера Telegram, сообщает РИА Новости.

Пять миллионов рублей ущерба от Роскомандзора потребовал российский бизнесмен, руководитель компании "Инвестори", которая занимается привлечением средств в коммерческую недвижимость. Из-за блокировок сторонних ресурсов предприниматель получил жалобы от клиентов. Они не смогли зарегистрироваться на иностранных платформах компании.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Sputnik / Сергей Гунеев
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По словам истца, из-за веерных блокировок Telegram доступ пропал и к ряду серверов его предприятия, размещенным на иностранном домене.
Это первый иск в суд в России, связанный с блокировкой Telegram.

Напомним, что в соответствии с решением Таганского суда Москвы Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram. Решение связано из-за отказа владельцев передать ФСБ ключи шифрования.

Теги:
бизнес, суд, Telegram, Интернет



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