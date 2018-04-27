Первый иск из-за блокировки Telegram поступил в Арбитражный суд Москвы

Владелец инвестиционной компании Александр Вихарев потребовал у российского ведомства пять миллионов рублей ущерба.

В Арбитражный суд Москвы в пятницу поступил первый иск из-за блокировки мессенджера Telegram, сообщает РИА Новости.

Пять миллионов рублей ущерба от Роскомандзора потребовал российский бизнесмен, руководитель компании "Инвестори", которая занимается привлечением средств в коммерческую недвижимость. Из-за блокировок сторонних ресурсов предприниматель получил жалобы от клиентов. Они не смогли зарегистрироваться на иностранных платформах компании.

© Sputnik / Сергей Гунеев Песков: не стоит иронизировать над проблемой блокировки Telegram

По словам истца, из-за веерных блокировок Telegram доступ пропал и к ряду серверов его предприятия, размещенным на иностранном домене.Это первый иск в суд в России, связанный с блокировкой Telegram.

Напомним, что в соответствии с решением Таганского суда Москвы Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram. Решение связано из-за отказа владельцев передать ФСБ ключи шифрования.