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Информатор WADA — экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков

Кремль счел новые показания Родченкова о допинге доказательством его лжи

© Sputnik / Валерий Мельников
В мире
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Ранее Родченков заявил, что Россия скрывает допинг-пробы и занимается их подменой, после он изменил показания и отметил, что никогда не видел, как спортсмены принимали допинговый "коктейль", что подтверждает его ложь.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Резолюция CAS с новыми показаниями информатора WADA о лыжнике Александре Легкове "заставит международные организации еще раз посмотреть на предтечу решений по российским спортсменам", выразил надежду пресс-секретарь президента.

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Кремль счел резолюцию Спортивного арбитражного суда (CAS) с новыми показаниями бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова по делу российского лыжника Александра Легкова "фактическим подтверждением его лжи". Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, передает корреспондент РБК. Согласно документу в ходе слушаний Родченков не смог подтвердить часть своих утверждений о системе допинга в России.

Просьбу прокомментировать обнародованную накануне резолюцию CAS Песков счел "очень сложным и важным вопросом". "Эта тема заслуживает гораздо большего внимания. В первую очередь тех СМИ, которые превозносили вот этого самого джентльмена", — отозвался он о Родченкове, добавив, что в администрации президента России и прежде говорили, что "голословные заявления" информатора WADA "вряд ли заслуживают внимания".

Офис WADA
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"Тем не менее нас тогда не послушали. Налицо тот факт, что человек путается в показаниях и фактически подтверждает свою ложь, свою клевету, и тот факт, что человек сам подтверждает необоснованность своих предыдущих слов", — заявил Песков, подчеркнув, что в Кремле надеются: "Эта ситуация заставит различные организации еще раз серьезно посмотреть на предтечу тех или иных решений, которые они принимали в отношение российских спортсменов".

На заседании по делу российского лыжника согласно опубликованным 26 апреля CAS материалам информатор WADA заявил, что не знает, кем и как осуществлялась доставка стероидного допинг-коктейля "Дюшес" на зарубежные соревнования или тренировочные сборы.

Кроме того, Родченков вопреки своим прежним заявлениям рассказал, что лично никогда не был свидетелем того, как спортсмены принимали этот "коктейль", и никогда лично не давал его российским спортсменам, а только видел список тех участников соревнований, кому он якобы был "прописан". ​Соответственно, показания Родченкова, как пришли в выводу в CAS, это "просто слухи, которые следует игнорировать".

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Допинговый скандал в связи с сообщениями о применении российскими спортсменами допинга разразился еще в 2016 году. Тогда был опубликован доклад независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, в котором говорилось, что в России существует государственная система подмены и сокрытия допинг-проб.​ Одним из основных информаторов Всемирного антидопингового агентства был Родченков. Из России он уехал в 2016 году.

Впоследствии на основании показаний Родченкова для WADA было проведено расследование Международного олимпийского комитета (МОК). По его итогам более ста российских атлетов, уличенных согласно данным МОК и WADA в применении допинга, отстранили от участия в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане, им также пожизненно запретили участвовать в Играх.

Впоследствии некоторые из них были реабилитированы и оправданы CAS, однако участвовать в Олимпиаде спортсменам из России МОК тогда все равно не разрешил. Отсутствие санкций — недостаточное основание для приглашения на Олимпиаду оправданных Спортивным арбитражным судом российских атлетов, объяснил позже такое решение глава МОК Томас Бах.

Теги:
допинг-пробы, допинг, CAS, WADA, Россия



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