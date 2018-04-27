Кремль счел новые показания Родченкова о допинге доказательством его лжи

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Резолюция CAS с новыми показаниями информатора WADA о лыжнике Александре Легкове "заставит международные организации еще раз посмотреть на предтечу решений по российским спортсменам", выразил надежду пресс-секретарь президента.
Просьбу прокомментировать обнародованную накануне резолюцию CAS Песков счел "очень сложным и важным вопросом". "Эта тема заслуживает гораздо большего внимания. В первую очередь тех СМИ, которые превозносили вот этого самого джентльмена", — отозвался он о Родченкове, добавив, что в администрации президента России и прежде говорили, что "голословные заявления" информатора WADA "вряд ли заслуживают внимания".
На заседании по делу российского лыжника согласно опубликованным 26 апреля CAS материалам информатор WADA заявил, что не знает, кем и как осуществлялась доставка стероидного допинг-коктейля "Дюшес" на зарубежные соревнования или тренировочные сборы.
Кроме того, Родченков вопреки своим прежним заявлениям рассказал, что лично никогда не был свидетелем того, как спортсмены принимали этот "коктейль", и никогда лично не давал его российским спортсменам, а только видел список тех участников соревнований, кому он якобы был "прописан". Соответственно, показания Родченкова, как пришли в выводу в CAS, это "просто слухи, которые следует игнорировать".
Впоследствии на основании показаний Родченкова для WADA было проведено расследование Международного олимпийского комитета (МОК). По его итогам более ста российских атлетов, уличенных согласно данным МОК и WADA в применении допинга, отстранили от участия в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане, им также пожизненно запретили участвовать в Играх.
Впоследствии некоторые из них были реабилитированы и оправданы CAS, однако участвовать в Олимпиаде спортсменам из России МОК тогда все равно не разрешил. Отсутствие санкций — недостаточное основание для приглашения на Олимпиаду оправданных Спортивным арбитражным судом российских атлетов, объяснил позже такое решение глава МОК Томас Бах.