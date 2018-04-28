ВОЗ призвала страны мира ввести запрет на асбест

Минерал, по мнению специалистов, может стать причиной развития рака легких, яичников и гортани.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны мира, в том числе Туркменистан, Казахстан и Узбекистан, ввести запрет на асбест. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По мнению специалистов, минерал может стать причиной мезотелимы (злокачественной опухоли легких), рака яичников или гортани. Дальнейшее использование вещества может привести к значительным затратам на медицинскую помощь и судебным издержкам. При этом отказ от асбеста не приведет к значительным экономическим потерям, отмечают они.

Как говорится в новом исследовании, ежегодные глобальные расходы на медицинскую помощь в связи с использованием асбеста на сегодня составляют до четырех миллиардов долларов. В эту сумму не входят дополнительные затраты на моральный ущерб.

Асбест — собирательное название тонковолокнистых минералов из класса силикатов, которые используют в строительстве, ракетостроении и автомобильной промышленности.