Глава ФРГ Ангела Меркель обсудила с Трампом санкции против России

Также она отметила сходство позиций Берлина и Вашингтона по отношению к политике РФ.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель совместно с президентом США Дональдом Трампом оценили новые экономические санкции по отношению к России, сообщает РИА Новости.

По словам Меркель, правительство Германии очень плотно работает с администрацией Штатов над этим вопросом. Также она отметила большое сходство позиций Вашингтона и Берлина в отношении действий РФ в Сирии.

В начале апреля Белый дом ввел новый пакет санкций против России. В санкционный список вошли семь российских бизнесменов, 14 предприятий и 17 чиновников — в частности, Виктор Вексельберг c группой "Ренова", Олег Дерипаска с подконтрольными ему En+ Group и "Русалом".

В администрации уточнили, что меры стали ответом на "все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".

В пятницу Ангель Меркель вылетела на пресс-конференцию в США.