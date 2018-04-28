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Исправительные колонии

Узбекистанца приговорили к колонии за незаконный переход границы с РФ

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
В мире
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Суд приговорил мужчину к 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Суд в Челябинской области приговорил к 9 месяцам колонии общего режима гражданина Узбекистана, незаконно пересекшего госграницу с РФ. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.

Молоток судьи в районном суде
© Sputnik / Максим Богодвид
Суд приговорил узбекистанок за нелегальное пересечение госграницы РФ
По данным ведомства, в апреле 2017 года при незаконном пересечении государственной границы в обход установленного пункта пропуска мужчина был задержан пограничным нарядом ПУ ФСБ России по Челябинской области. Ранее, в 2014 году, ему был запрещен въезд в Российскую Федерацию до 2020 года.

"Варненский районный суд вынес обвинительный приговор гражданину Узбекистана… Суд приговорил его к 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Как уточнили в управлении, он обвинялся в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации".

Теги:
Узбекистан, Россия, Общество



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