Узбекистанца приговорили к колонии за незаконный переход границы с РФ

Суд приговорил мужчину к 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Суд в Челябинской области приговорил к 9 месяцам колонии общего режима гражданина Узбекистана, незаконно пересекшего госграницу с РФ. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.

© Sputnik / Максим Богодвид Суд приговорил узбекистанок за нелегальное пересечение госграницы РФ

По данным ведомства, в апреле 2017 года при незаконном пересечении государственной границы в обход установленного пункта пропуска мужчина был задержан пограничным нарядом ПУ ФСБ России по Челябинской области. Ранее, в 2014 году, ему был запрещен въезд в Российскую Федерацию до 2020 года.

"Варненский районный суд вынес обвинительный приговор гражданину Узбекистана… Суд приговорил его к 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Как уточнили в управлении, он обвинялся в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации".