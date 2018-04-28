Узбекистанца приговорили к колонии за незаконный переход границы с РФ

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Суд в Челябинской области приговорил к 9 месяцам колонии общего режима гражданина Узбекистана, незаконно пересекшего госграницу с РФ. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.
"Варненский районный суд вынес обвинительный приговор гражданину Узбекистана… Суд приговорил его к 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Как уточнили в управлении, он обвинялся в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации".