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Туристы гуляют по Ташкенту

Туристы из Узбекистана чаще других посещают Казахстан

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В мире
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В 2017 в эту страну Центральной Азии съездили около 3,5 миллионов жителей республики.

В прошлом году Узбекистан опередил другие страны Центральной Азии по числу туристов, посетивших соседнюю Республику Казахстан. Об этом сообщает местный портал Tengri.News.

По данным Комитета по статистике, в 2017 году Казахстан посетили около 3,5 миллионов жителей Узбекистана. Таким образом республика опережает Россию, Кыргызстан, Таджикистан и Азербайджан, а также Германию, Турцию и Китай. Из этих стран в Казахстан приезжали от 94,8 тысяч до 1,7 миллионов туристов соответственно. Всего за год в республике побывали 7,7 миллионов человек.

Туристы в Бухаре
© Flickr / PRORobert Wilson
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В свою очередь Узбекистан в 2017 году вошел в топ-40 стран у путешественников из России, он занял 39 место. Число таких поездок выросло на 22% — до 120 тысяч, а общее количество посещений республики туристами из РФ увеличилось на 25% — до 40 миллионов.

Кроме того, в марте узбекский город Самарканд занял шестую строчку в рейтинге самых красивых мест планеты по версии портала Skyscanner.

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Теги:
статистика, Путешествие, Туризм, Казахстан, Туризм



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