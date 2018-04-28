Туристы из Узбекистана чаще других посещают Казахстан

В 2017 в эту страну Центральной Азии съездили около 3,5 миллионов жителей республики.

В прошлом году Узбекистан опередил другие страны Центральной Азии по числу туристов, посетивших соседнюю Республику Казахстан. Об этом сообщает местный портал Tengri.News.

По данным Комитета по статистике, в 2017 году Казахстан посетили около 3,5 миллионов жителей Узбекистана. Таким образом республика опережает Россию, Кыргызстан, Таджикистан и Азербайджан, а также Германию, Турцию и Китай. Из этих стран в Казахстан приезжали от 94,8 тысяч до 1,7 миллионов туристов соответственно. Всего за год в республике побывали 7,7 миллионов человек.

В свою очередь Узбекистан в 2017 году вошел в топ-40 стран у путешественников из России, он занял 39 место. Число таких поездок выросло на 22% — до 120 тысяч, а общее количество посещений республики туристами из РФ увеличилось на 25% — до 40 миллионов.

Кроме того, в марте узбекский город Самарканд занял шестую строчку в рейтинге самых красивых мест планеты по версии портала Skyscanner.