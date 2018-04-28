Президент Узбекистана поприветствовал мир на Корейском полуострове

"Искренне поздравляю Вас с успешным проведением межкорейского саммита 27 апреля 2018 года в Пханмунджоме, который стал поистине историческим событием в летописи корейского народа", — написал Шавкат Мирзиёев.
По его словам, прорывные результаты саммита стали возможными благодаря решительной позиции южнокорейского лидера и постоянным усилиям, направленным на улучшение отношений между государствами.
Кроме того, Шавкат Мирзиёев указал на то, что Узбекистан всесторонне поддерживает процесс денуклеаризации на территории КНДР и Южной Кореи. Также президент республики выразил надежду на дальнейшее развитие межкорейских отношений и пообещал поддерживать мирный процесс на полуострове. Он особо отметил инициативу Мун Чжэ Ина по восстановлению автомобильного и железнодорожного сообщения.
Накануне лидеры КНДР и Южной Кореи в результате саммита подписали совместную декларацию, которая учитывает ряд пунктов, среди которых полное разоружение и решение гуманитарных проблем. Президент США Дональд Трамп назвал встречу исторической.