Инвестиционные форумы начнут каждый год проводить в Узбекистане

Об этом сказано в соответствующем постановлении президента республики Шавката Мирзиёева, опубликованном на этой неделе.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 апреля подписал постановление, согласно которому с 2018 года в республике начнут регулярно проводить инновационно-инвестиционные форумы.

Согласно документу, мероприятия смогут посетить представители зарубежных инновационных и научных центров, инвестиционных фондов, технопарков, бизнес-инкубаторов и технологических агентств.

Ярмарки инноваций будут включать в себя три блока — "Инициативный бизнес", "Инновационные решения" и "Кооперационные связи". Организаторы покажут гостям готовые результаты новейших научных разработок в Узбекистане и создадут платформы для общения и налаживания взаимовыгодного сотрудничества с партнерами со всего мира.

Кроме того, президент поручил разработать интерактивный интернет-портал "Виртуальная ярмарка инноваций". Там разместят сведений о всех участниках форумов.