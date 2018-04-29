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Мессенджер Telegram на экране телефона

Telegram перестал работать в Европе и России

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В мире
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Павел Дуров ночью предупредил пользователей о том, что серьезный перегрев одного из серверов может привести к техническим проблемам.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Мессенджер Telegram утром в воскресенье перестал работать у пользователей во всем мире, основатель Павел Дуров заранее предупредил об этом на своей странице в Twitter.

По его словам, к проблемам с подключением мог привести серьезный перегрев одного из серверов. Он также принес свои извинения и отметил, что проблема решается.

Напомним, что в соответствии с решением Таганского суда Москвы Роскомнадзор в середине апреля начал блокировку Telegram. Это связано с отказом передавать ФСБ ключи шифрования мессенджера. Для обхода блокировки владельцы задействовали Amazon и Google, их также блокируют. В результате многие сторонние ресурсы в России столкнулись с неполадками.

Кроме того, на этой неделе в Арбитражный суд Москвы поступил первый иск к Роскомнадзору в связи с этой ситуацией. Руководитель компании "Инвестори" требует от ведомства возместить ущерб в пять миллионов рублей.

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Теги:
Telegram, Роскомнадзор, Европа, Россия, Интернет



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