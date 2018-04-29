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Студенты в образовательном центе в Термезеском районе по обучению афганских граждан при Министерстве высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.

Британский университет может открыть филиал в Узбекистане

© Национальное информационное агентство Узбекистана
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Руководство высшего учебного заведения рассматривает соответствующее предложение Министерства юстиции республики.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов предложил профессору Элисон Онору и декану факультета права Маджит Ридона из британского университета Де Монфорт открыть в Узбекистане филиал, сообщает узбекский портал "My day".

Предложение было сделано на встрече 25 апреля, сейчас преподаватели его рассматривают.

Лестерский университет Де Монфорт считается одним из самых престижных вузов Соединенного Королевства. Он был основан в 1870 году, входит в десятку лучших университетов Великобритании, отличается качественными программами по праву, бизнесу, экономике, финансам и политологии.

Сегодня система высшего образования в Узбекистане стремится к ориентации на мировые стандарты обучения. На этой неделе Министерство инноваций предложило разрешить вузам самостоятельно присваивать сотрудникам научные степени и упразднить Высшую аттестационную комиссию. Также планируется ввести в узбекских институтах и вузах подготовку по западной модели — PhD и DSc. Изменения могут вступить в силу в июне этого года.

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Теги:
филиал, Университет, Великобритания, Узбекистан, Высшее образование



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