Серия терактов в Кабуле: погибли семь человек, 20 пострадали

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Жертвами двух взрывов в афганском Кабуле стали семь человек, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Пажвак.

Ранее сообщалось, что два взрыва произошли в Кабуле в понедельник утром. По информации СМИ, первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле.

© AFP 2018 / SHAH MARAI Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту и народу Афганистана

Кроме того, в понедельник утром придорожная мина взорвалась в провинции Нангархар на востоке страны.

По информации телеканала Tolo News, заместитель губернатора округа Бесад получил ранения.

Напомним, в прошлое воскресенье в результате террористических актов, совершенных в в Кабуле и Баглане, погибли свыше 60 человек, 119 получили ранения.