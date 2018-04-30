Серия терактов в Кабуле: погибли семь человек, 20 пострадали

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Жертвами двух взрывов в афганском Кабуле стали семь человек, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Пажвак.
Ранее сообщалось, что два взрыва произошли в Кабуле в понедельник утром. По информации СМИ, первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле.
По информации телеканала Tolo News, заместитель губернатора округа Бесад получил ранения.
Напомним, в прошлое воскресенье в результате террористических актов, совершенных в в Кабуле и Баглане, погибли свыше 60 человек, 119 получили ранения.