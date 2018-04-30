Сирия снова атакована

Данных о жертвах нападения, равно как и о том, кто нанес удар по базам, пока нет.

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Военные объекты армии Сирии в окрестностях городов Хама и Алеппо атакованы с помощью ракет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военный источник.

По его данным, атака совершена "с помощью вражеских ракет".

Ранее источник сообщал, что склады оружия сирийской армии близ Хамы и Алеппо могла атаковать авиация. При атаке на склад оружия сирийской армии в окрестностях Хамы возник крупный пожар.

Склад оружия, по которому нанесен удар к востоку от Алеппо, находится между аэропортом Эн-Найраб и Эль-Маликией; информация, что удар нанесен по аэропорту Алеппо, не соответствует действительности.

© AP Photo / Hassan Ammar Генштаб РФ изучает сбитые в Сирии "умные" американские ракеты

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. По оценке ООН, число жертв боевых действий в стране может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек.

Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

Израильская армия не комментирует ночные удары по военным объектам в Сирии и сообщения о своей возможной причастности к ним.

Израиль десятки раз бомбил объекты в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современного оружия в руки враждебных элементов, включая в первую очередь ливанское движение "Хезболлах", которое воюет на стороне сирийского лидера Башара Асада.