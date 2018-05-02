Сотрудники аэропорта "Звартноц" в Ереване присоединились к акции протеста

ТАШКЕНТ, 2 мая – Sputnik. Работники ереванского аэропорта "Звартноц" присоединились к массовой акции протеста, сообщает Sputnik Армения.
Около двух десятков сотрудников аэропорта "Звартноц" в Ереване присоединились к демонстрантами, перекрывшим дорогу к аэровокзалу. По данным Sputnik Армения, к акциям протеста присоединились сотрудники, сдавшие смену. Аэропорт продолжает функционировать в обычном режиме.
Лидер протестного движения Армении, глава парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян вечером 1 мая призвал заблокировать работу армянских аэропортов, перекрыть все улицы и объявить тотальную рабочую и студенческую забастовку.
Это стало ответом на провал в парламенте голосования по вопросу избрания Пашиняна на пост премьер-министра. Парламентское большинство — Республиканская партия Армении — проголосовало против его кандидатуры.