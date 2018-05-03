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Узбекистан посетит делегация из Казахстана

Акимат Алматинской области
В мире
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Возглавляет группу заместитель премьер-министра республики Аскар Мамин.

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В Республику Узбекистан в четверг, 3 мая, прибудет делегация из Казахстана во главе с первым заместителем премьер-министра, сопредседателем узбекско-казахстанской Межправительственной комиссии Аскаром Маминым. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

"Ожидается, что казахстанская делегация будет принята президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым", — уточняется на сайте.

Члены делегации планируют посетить ряд производств. Также в программе визита — переговоры и встречи двух сторон на высшем уровне.

Накануне в Ташкент прибыла рабочая группа из Казахстана, участники намерены выработать предложения по взаимному увеличению товарооборота.

Напомним, что в конце апреля глава Министерства внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев провел встречу с послом Республики Казахстан Ериком Утембаевым, они обсудили подготовку к узбекско-казахстанскому форуму, который намечен на вторую половину 2018 года. В результате стороны договорились довести товарооборот до 5 миллиардов долларов и сообща заняться решением экологической проблемы Арала.

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Теги:
визит, Казахстан, Узбекистан, Дипломатия



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