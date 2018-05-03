Российский истребитель рухнул в Сирии: оба пилота погибли

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Российский истребитель Су-30СМ в четверг потерпел крушение после взлета с аэродрома Хмеймим в Сирии, оба пилота погибли, передает пресс-служба Минобороны России.

"Около 9:45 мск при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли", — уточняется в сообщении.

По предварительной информации министерства, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было.