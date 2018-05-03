Бизнесмен Рахимов намерен добиться исключения из санкционного списка США

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Крупный узбекский предприниматель и исполняющий обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафур Рахимов опроверг любые связи с какой-либо организованной преступной группой и намерен добиваться исключения из санкционного списка США. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

По словам Рахимова, он никогда не был связан с преступниками, никогда не подвергался обвинениям и не был судим. Он подчеркнул, что, несмотря на необоснованные обвинения в свой адрес, планирует и дальше посвящать свою жизнь спорту.

Также бизнесмен нанял специалистов из двух адвокатских фирм в Вашингтоне и Лондоне — lawyers Ferrari & Associates и Carter-Ruck. Юристы подадут ходатайство в управление по иностранным активам Министерства финансов США на удаление его имени из списка санкций.

В январе этого года Гафура Рахимова назначили исполняющим обязанности президента AIBA. Это связано со снятием в ноябре прошлого года экс-главы ассоциации Чинг-Куо Ву.