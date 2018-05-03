Глава МИД принял в Узбекистане делегацию из Южной Кореи

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов в четверг, 3 мая, встретился с делегацией Республики Корея во главе с председателем Комитета по северному экономическому сотрудничеству Сон Ен Гилем. Об этом сообщает Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов в четверг, 3 мая, встретился с делегацией Республики Корея во главе с председателем Комитета по северному экономическому сотрудничеству Сон Ен Гилем. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.





Стороны обсудили перспективные направления дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также актуальную повестку дня. В переговорах принял участие посол Республики Корея Квон Ен У.





Korea Summit Press Pool / AFP КНДР и Южная Корея договорились о мире Часть решений стала результатом выполнения договоренностей, достигнутых в конце ноября 2017 года в рамках государственного визита в Корею президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.





Кроме того, стороны обратились к результатам недавнего межкорейского саммита. Его назвали очень успешным.



