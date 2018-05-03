Глава МИД принял в Узбекистане делегацию из Южной Кореи

Посольство возглавляет председатель Комитета по северному экономическому сотрудничеству Сон Ен Гитлем.
В числе приоритетов двусторонних отношений в 2018 году посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов назвал усиление регионального сотрудничества.
Наманганский городской центр государственных услуг ежедневно обслуживает 800 заявителей, оказывает около 60 видов услуг
Стороны обсудили развитие узбекско-американских отношений и возможность проведения соответствующих мероприятий.
Нурсултан Назарбаев на церемонии присвоения генеральских званий силовикам вспомнил о первом министре обороны Казахстана.
Издание The Daily Mail составило список стран, которые могли бы заменить популярные туристические маршруты, и посоветовало посетить Кыргызстан.
Командующий погранвойсками Таджикистана выразил обеспокоенность скоплением боевиков на южных рубежах республики.
В Баку рассказали, как будут выдаваться электронные азербайджанские визы – с середины мая ими смогут воспользоваться граждане 15 государств.
За день работы "полевой почты" Sputnik Беларусь, которая позволяет бесплатно отправить поздравления с 9 Мая, к адресатам из десятка стран разлетелись около 100 открыток.
О том, как отчаявшиеся родственники абхазского солдата нашли его спустя 73 года после Великой Отечественной войны, читайте в материале Sputnik.
Никол Пашинян предложил прекратить акции протеста в Армении, чтобы люди могли отдохнуть, после обещания правящей партии поддержать его кандидатуру на пост премьера.
Бывший депутат Сейма Игорь Мельников оспорил в Конституционном суде Латвии поправки к закону об образовании, отменяющие билингвальное обучение в школах.
Самолет литовских ВВС с министром обороны республики на борту прервал полет на Сицилии из-за неисправности.
Молдавские парламентарии утвердили кандидатуру на должность главы Службы информации и безопасности. Что известно о новом директоре СИБ?
В балтийском представительстве Toyota рассказали, почему концерн прекращает продажу дизельных авто в Эстонии, Латвии и Литве.
О том, как столица Южной Осетии готовится к празднованию Дня Победы, и как городские службы украшают Цхинвал – в материале Sputnik.
Нурсултан Назарбаев на церемонии присвоения генеральских званий силовикам вспомнил о первом министре обороны Казахстана.
Издание The Daily Mail составило список стран, которые могли бы заменить популярные туристические маршруты, и посоветовало посетить Кыргызстан.
Командующий погранвойсками Таджикистана выразил обеспокоенность скоплением боевиков на южных рубежах республики.