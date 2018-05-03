Министр связи РФ не исключил блокировку Viber вслед за Telegram

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Глава Министерства связи Российской Федерации Николай Никифоров переадресовал ФСБ вопрос о возможной блокировке мессенджера Viber по аналогии с Telegram, сообщает Глава Министерства связи Российской Федерации Николай Никифоров переадресовал ФСБ вопрос о возможной блокировке мессенджера Viber по аналогии с Telegram, сообщает РИА Новости





© Foto : Личный архив Л.Букштейна Букштейн: "война" с Telegram привела к конфузу Он подчеркнул, что если снова возникнут проблемы с ключами шифрования, спецслужбы могут также обратиться в суд.





По словам советника президента по вопросам развития интернета Германа Клименко, процесс возможной блокировки Viber может занять около полугода.





"Насколько я знаю, руководитель Viber заявил, что у них такая же система авторизации, как у Telegram. Никифоров достаточно справедливо предположил, что если будет такой же процесс, у ФСБ будут такие же вопросы к Viber, а он не сможет выдать, то процедура будет точно такой же", — заявил Клименко.



