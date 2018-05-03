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Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции

Узбекистан направит средства на строительство газопровода ТАПИ

© Sputnik / Стрингер
В мире
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Между странами ожидается крупный товарооборот, планируется ряд проектов.

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Республика Узбекистан направит средства на строительство газопровода Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Ассоциации банков страны Бахтиера Хамидова.

По его словам, между странами ожидается крупный товарооборот, планируется ряд различных проектов. Часть инициативы исходит со стороны Туркменистана.

О стремлении Узбекистана поддержать строительство ТАПИ президент Шавкат Мирзиёев заявил по итогам переговоров с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в конце апреля. Мирзиёев считает этот строительный проект грандиозным. По его мнению, ТАПИ в перспективе поспособствует стабилизации ситуации в Афганистане.

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По итогам переговоров лидеры двух стран приняли решение о формировании рабочей группы для изучения вариантов участия Узбекистана в строительстве газопровода.

ТАПИ — строящийся газопровод протяженностью 1,735 километра. Проектная мощность составляет 33 миллиарда кубометров газа в год, предполагаемая стоимость проекта — 7,9 миллиарда долларов.

Теги:
газоперерабатывающий завод, Афганистан, Узбекистан, Газ



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