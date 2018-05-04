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Представитель МВД обсудил с коллегами миграционную политику

© Sputnik
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В городе Алматы Республики Казахстан состоялось XXII заседание Совета руководителей миграционных органов СНГ.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Алматы прошло XXII заседание Совета руководителей миграционных органов государств-членов СНГ, со стороны Узбекистана участие принял сотрудник МВД. Об этом сообщается на правительственном портале Узбекистана.

Участники из Азербайджана, Республики Беларусь, Таджикистана, Кыргызской Республики, Российской Федерации обсудили миграционную ситуацию, сделали доклады, ознакомились с выступлением Исполкома СНГ о ходе выполнения Программы сотрудничества государств-участников.

Они отдельно рассмотрели вопросы о лицензировании деятельности агентств по трудоустройству граждан за рубежом, а также о туристической деятельности.

От Узбекистана на мероприятии присутствовал начальник Управления по противодействию торговле людьми и незаконной миграции Главного управления борьбы с терроризмом и экстремизмом полковник Улугбек Гайназаров.

По итогам заседания представители разных стран подписали протокол и решения совета о перспективных направлениях сотрудничества в сфере миграции государств СНГ. Следующее собрание намечено на второе полугодие 2018 года, оно пройдет в Кыргызской Республике.

Теги:
миграция, заседание, Казахстан, Узбекистан, Миграция



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