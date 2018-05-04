Рахмон указал на роль интернета в распространении терроризма

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон рассказал о причинах развития терроризма и в Центральной Азии, и во всем мире, сообщает Президент Таджикистана Эмомали Рахмон рассказал о причинах развития терроризма и в Центральной Азии, и во всем мире, сообщает Sputnik.Таджикистан со ссылкой на заявление Рахмона на открытии Международной конференции высокого уровня на тему "Противостояние терроризму и насильственному экстремизму".





Основными причинами таджикский лидер считает интернет и незаконный оборот наркотиков.









Кроме того, он отметил, что основной источник финансирования террористических актов — это доходы от незаконного оборота наркотиков. Борьба с ними требует незамедлительных совместных мер разных стран с использованием всех средств, считает Рахмон.





В пятницу в Душанбе пройдет конференция по противодействию терроризму и экстремизму. Зарегистрированы свыше 400 участников из 46

стран мира, в том числе из Узбекистана. Ранее сообщалось о прибытии на мероприятие министра иностранных дел республики Абдулазиза Камилова.

