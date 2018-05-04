Рахмон указал на роль интернета в распространении терроризма

Еще одна причина — доходы от незаконного оборота наркотиков, считает президент Таджикистана.
Электронная система также будет отвечать за выдачу биометрических паспортов, рассмотрение и оформление документов для выезда за границу.
Чтобы они платили открыто и честно, им установили минимальную, но обязательную ставку, Минфин вводит новые механизмы работы.
В День Победы ветераны приглашены на парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа на Дворцовой площади.
Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев утвердил график перехода казахского алфавита на латиницу в образовательных учреждениях.
СМИ сообщили, сколько гражданок Кыргызстана были приговорены иракскими судами к смертной казни за связь с террористами "ИГ".
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал причину распространения терроризма в мире и источники его финансирования.
Между Азербайджаном и Грузией в рамках инициативы "Шелковый путь" может быть создан первый совместный пограничный пункт.
Около трехсот артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружили во время строительных работ в Минске.
Соглашение о взаимном признании образования и квалификаций между Абхазией и Россией ратифицировал парламент республики.
Протесты в Армении приковывают внимание мировых СМИ. Британская BBC знакомит своих читателей со страной и сообщает малоизвестные факты о ней.
Президент Латвии снова подаст на рассмотрение парламента инициативу об автоматическом предоставлении гражданства детям неграждан, но уже после выборов в Сейм.
Правящая партия Литвы намерена проверить подлинность переписки президента Дали Грибаускайте и экс-лидера либералов Элигиюса Масюлиса, подозреваемого в коррупции.
Студенты из Молдовы получили стипендии мэра Москвы. Критерии отбора— высокая успеваемость, отличие в общественной и творческой деятельности и невысокий доход семьи.
В ходе военных учений НАТО "Еж-2018" в Эстонии польские летчики на советских истребителях Су-22 отработают полеты на низкой высоте.
В Северной Осетии с начала года по 3 мая после укусов клещей к врачам обратились 57 человек, при этом 28 из них — дети до 14 лет.
Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев утвердил график перехода казахского алфавита на латиницу в образовательных учреждениях.
СМИ сообщили, сколько гражданок Кыргызстана были приговорены иракскими судами к смертной казни за связь с террористами "ИГ".
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал причину распространения терроризма в мире и источники его финансирования.