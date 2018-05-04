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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова

Над Темзою во лжи: в чем Мария Захарова обвинила правительство Терезы Мэй

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
В мире
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Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (55)
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Речь идет о громком "деле Скрипаля", которое касается отравления экс-агента ГРУ.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова на своей странице в Facebook заявила о трех случаях лжи со стороны британского правительства премьер-министра Терезы Мэй. Речь идет о подробностях "дела Скрипаля" — расследования отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Первая ложь — это заявление британских экспертов об установлении страны — производителя вещества, которым отравили Скрипалей. По словам Захаровой, эти факты опровергли сами британские эксперты.

Вторая ложь касается наличия у России мотивов для отравления Скрипалей в связи с ее "исторически плохим поведением". Москва в ответ может привести реальные мотивы провокации, выгодные скорее Лондону.

Сотрудники британских спецслужб на месте отравления Сергея Скрипаля
Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
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И, наконец, третий обман состоит в утверждении правительства Мэй о том, что яд "Новичок" якобы производился только в России. Это заявление опроверг президент Чехии Милош Земан, он подтвердил, что вещество разрабатывалось в его стране.

Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания в британском городе Солсбери 4 марта. Осмотр подтвердил факт отравления. Власти Соединенного Королевства заявили о причастности России к преступлению, но Москва это отрицает.

Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (55)
Теги:
Расследование, отравление, Тереза Мэй, Мария Захарова, Россия, Дипломатия



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