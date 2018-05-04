Минобороны РФ рассказало о возможной причине крушения Су-30СМ

По данным ведомства, в двигатель могла попасть птица, однако истребитель никто не обстреливал. Для точного ответа потребуется время.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Министерство обороны Российской Федерации назвало возможные причины катастрофы Су-30СМ, сообщает РИА Новости.

По данным представителей ведомства, в двигатель могла попасть птица, но самолет никто не обстреливал. Официальной причиной остается высокая интенсивность вылетов российских самолетов с авиабазы в Сирии.

При этом варианты не окончательные, для окончательного установления причин потребуется время, подчеркивают специалисты.

© Sputnik / Виталий Анков В Сирии сбили российский штурмовик Су-25, пилот погиб

Российский истребитель Су-30СМ потерпел крушение накануне после взлета с аэродрома Хмеймим в Сирии, оба пилота погибли. Все произошло около 9:45 по московскому времени при наборе высоты над акваторией Средиземного моря.

Всего за три года антитеррористической операции Вооруженных сил РФ в Сирии ВКС потеряли восемь самолетов и вертолетов.