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Многоцелевой истребитель Су-30СМ

Минобороны РФ рассказало о возможной причине крушения Су-30СМ

© Sputnik / Евгений Биятов
В мире
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По данным ведомства, в двигатель могла попасть птица, однако истребитель никто не обстреливал. Для точного ответа потребуется время.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Министерство обороны Российской Федерации назвало возможные причины катастрофы Су-30СМ, сообщает РИА Новости.

По данным представителей ведомства, в двигатель могла попасть птица, но самолет никто не обстреливал. Официальной причиной остается высокая интенсивность вылетов российских самолетов с авиабазы в Сирии.

При этом варианты не окончательные, для окончательного установления причин потребуется время, подчеркивают специалисты.

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Российский истребитель Су-30СМ потерпел крушение накануне после взлета с аэродрома Хмеймим в Сирии, оба пилота погибли. Все произошло около 9:45 по московскому времени при наборе высоты над акваторией Средиземного моря.

Всего за три года антитеррористической операции Вооруженных сил РФ в Сирии ВКС потеряли восемь самолетов и вертолетов.

Теги:
самолет, Крушение, Узбекистан, Происшествие на транспорте



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