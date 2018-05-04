Впервые за 75 лет не станут вручать Нобелевскую премию по литературе

Одна из причин — скандал с французским фотографом Жан-Клодом Арно, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В 2018 году впервые за 75 лет Шведская академия не станет вручать Нобелевскую премию по литературе, сообщает агентство Reuters.

Это решение поддержал Нобелевский комитет. В последний раз вручение премии отменили во время Второй мировой войны в 1943 году.

Отмечается, что одной из причин отказа стал скандал с мужем прозаика Катарины Фростенсон, фотографом Жан-Клодом Арно, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

Против Арно выступили около 20 женщин. Также стало известно, что за последние 20 лет Арно, который также считается членом академии, раскрыл имена как минимум семи будущих лауреатов престижной награды и нарушил таким образом строжайший запрет.

Fabrice COFFRINI / AFP Нобелевская премия мира присуждена за запрет ядерного оружия

В апреле Шведскую академию покинула ее постоянный секретарь Сара Даниус. В результате состав сократился почти вдвое.

Нобелевскую премию по литературе вручают с 1901 года. В последнее время престижную награду получали британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, белорусская писательница Светлана Алексиевич и певец Боб Дилан.