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Встреча президентов России и Турции В. Путина и Р. Эрдогана в Санкт-Петербурге

Эрдоган выдвинут кандидатом в президенты Турции от Народного альянса

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
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Накануне кандидатуру Эрдогана на президентские выборы, которые состоятся 24 июня, выдвинула Партия справедливости и развития (ПСР)

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выдвинут в кандидаты на пост президента страны от Народного альянса, в который входят правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и националистическая Партия национального движения (ПНД), сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьера Турции Бинали Йылдырыма.

Накануне кандидатуру Эрдогана на президентские выборы, которые состоятся 24 июня, выдвинула парламентская фракция ПСР.

"Мы только что подали заявку в Высший избирательный совет. Уважаемый Тайип Эрдоган примет участие в выборах как общий кандидат нашего Народного альянса. Это исторический день, мы сделали еще один шаг на пути к стабильной Турции", — сказал Йылдырым журналистам в Анкаре.

Ранее Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы пройдут 24 июня. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления. Парламент Турции позже одобрил соответствующий законопроект.

Турецкий лидер с 29 апреля по 1 мая посещал Узбекистан с визитом, по итогом которого 24 документа, а также бизнес-контракты и соглашения общей стоимостью порядка трех миллиардов долларов.

Теги:
Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Национальные выборы



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