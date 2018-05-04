Узбекские артисты балета впервые выступили в постсоветском Таджикистане

На сцене Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени Айни показали постановку "Спящая красавица".

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Узбекские артисты балета впервые после распада Советского Союза и образования СНГ выступили на сцене Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени Айни, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Прима-балерина, заслуженная артистка Узбекистана Нодира Хамраева и солист балета Улугбек Олимов станцевали ведущие партии в постановке балета Петра Чайковского "Спящая красавица".

Также в спектакле приняли участие воспитанники хореографического колледжа имени Сабировой.

По словам Нодиры Хамраевой, она гордится тем, что ей посчастливилось стать первой узбекской балериной постсоветского периода, выступившей в Таджикистане.

До концерта представители обеих стран подписали договор по культурному сотрудничеству.

С 1 по 10 мая в Ташкенте проходит всемирный балетный фестиваль Palette of Ballet ("Палитра балета"). В Большом театре Узбекистана выступят артисты из Турции, Израиля и России.